Say Mo сделала блефаропластику (видео)

Say Mo. Кадр видео: instagram.com/say_mo__

Певица Say Mo сделала блефаропластику. Результат операции она сразу показала фанатам, передает NUR.KZ.

Накануне в своем Instagram музыкальная исполнительница рассказала, что готовится к операции.

"Ребята, завтра я буду делать операцию. Пожелайте мне удачи. Как думаете, что за операция?" - сказала Молдир в Stories.

Сегодня выяснилось, что артистка решила сделать блефаропластику. Промежуточный результат она показала подписчикам сразу.

Некоторые из них выразили недоумение на этот счет.

"Зря, блин, зачем, у тебя глазки суперские, красивые были", - высказался один из поклонников.

В ответ Say Mo с сарказмом попросила прощения, что не спросила его мнения.

Напомним, чуть больше года назад Say Mo сделала операцию на груди, потратив на это 2,8 миллиона тенге. Спустя месяц после этого Молдир взялась за другую часть тела, решив на этот раз увеличить губы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1961519-say-mo-sdelala-blefaroplastiku-video/