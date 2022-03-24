"Такая классная и красивая": Нюша в ультракоротком платье восхитила фанатов (фото)

Нюша. Фото: t.me/nyushateam

Певица Нюша, уже вернувшаяся в форму после родов, продолжила восхищать поклонников своей фигурой. Артистка выложила серию новых снимков с мероприятия и собрала множество комплиментов, передает NUR.KZ.

Фотографии Нюши появились в ее Telegram-канале. Звезда вышла в свет в сопровождении своего супруга Игоря Сивова.

Артистка выбрала для мероприятия ярко-огненное короткое платье с воланами, сборками и тесемками, оголившее ее загоревшие плечи.

"Замечательный вечер в замечательной компании", - подписала она кадры.

Фанаты оценили образ Нюши.

Нюша. Фото: t.me/nyushateam

"Нюша, ты лучшая. Я тебя люблю", "Такая классная и красивая", "Очень красивый наряд", "Ню красный цвет тебе к лицу","Нюша, прекрасно выглядишь, молодец!" - прокомментировали пользователи соцсети.

Звезда также озвучила новость, касающуюся ее места проживания. По словам Нюши, ее семья решила жить на два города: часть времени артистка с мужем и детьми будет проводить в Дубае, где родились оба ее ребенка, а вторую половину - в Москве.

"Многие из вас знают, что мой муж работает в основном за границей. Он часто уезжает в командировки. И мы думали, как бы нам так совместить, где находиться, чтобы было удобно перемещаться, и не очень далеко, и всей семьей, чтобы надолго не расставаться.

В общем, мы выбрали два направления, два города, которые удобны — это Москва и Дубай. И на сегодняшний день мы уже в Дубае, теперь я буду проводить здесь достаточно много времени. Но это не значит, что я перестану поддерживать с вами связь. Потому что с вами, все хорошо. Буду рассказывать, как мы тут обустраиваемся", - рассказала певица.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1961961-takaya-klassnaya-i-krasivaya-nyusha-v-ultrakorotkom-plate-voshitila-fanatov-foto/