Бузова показала ягодицы и высказалась о своей сексуальности (фото, видео)

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова высказалась о своей сексуальности, а также заявила, что будет худеть. Телеведущая утверждает, что склонна к полноте и ей приходится следить за фигурой с 13 лет, передает NUR.KZ.

В Instagram Бузову спросили, считает ли она себя такой же сексуальной, как 10 лет назад.

"Вы знаете, я вообще не считаю себя сексуальной. Конечно, мужчинам я нравлюсь, но не уверена, что тут дело в сексуальности. Я интересна в общении, у меня отличное чувство юмора, правильные ценности и понятия по жизни, я всегда ухожена и так далее. Но думаю, все-таки мои человеческие качества идут впереди тела", - порассуждала звезда.

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

А в своем Telegram-канале Оля заявила, что недовольна нынешним состоянием тела.

"Короче, я тут пересмотрела все видосы с микроотдыха, и решила с понедельника возобновить тренировки. Надеюсь, мое желание за выходные не пропадет. В Африке весь февраль я через день практически занималась, а сейчас что-то не до этого было. Возвращаем спорт в мою жизнь, так я решила сегодня", - написала Бузова.

Она также выложила видео того, как поедает бургер.

"Я вообще, в принципе, склонна к полноте. С 13 лет я слежу за фигурой, и всю жизнь то худею, то поправляюсь. Когда стресс, я не ем вообще, это на меня не похоже, но сейчас прям жор какой-то. А вес очень быстро набирается, только расслаблюсь - сразу плюс три минимум. Поэтому с понедельника на спорт. Решено!" - пообещала знаменитость.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1961376-buzova-pokazala-yagoditsy-i-vyskazalas-o-svoey-seksualnosti-foto-video/