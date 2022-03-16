"Самая сексуальная": фото 140-килограммовой Лиззо получили море комплиментов от фанатов (18+)

Лиззо. Фото: instagram.com/lizzobeeating

Певица Лиззо, известная своими формами, выложила фотографии в обнаженном виде и в купальнике, после чего получила море восхищения от фанатов. Один из них назвал 140-килограммовую звезду самой сексуальной в Instagram, передает NUR.KZ.

Своими откровенными снимками Лиззо делится с поклонниками в Instagram. На своей странице она демонстрирует свое тело, облаченное в ультракороткие обтягивающие платья, купальники, или просто выкладывает фото в неглиже.

Пользователи соцсети всегда вознаграждают девушку за смелость: ее фотографии набирают сотни тысяч и даже миллионы "лайков" - как правильно, их количество зависит от степени оголения Лиззо.

Своими действиями и словами звезда призывает всех пышных людей не стесняться собственного тела. Она признается, что ее достала "жирофобия", которой страдают некоторые личности.

Поклонников Лиззо восхищает ее позиция и откровенность. Свою симпатию к ней они выражают в комментариях к постам.

"Самая сексуальная персона в Instagram", "Лиззо, я люблю тебя", "Шикарный вид", "Красивая", "Если бы я был вампиром, я бы высосал твою кровь", "Самый мягкий человек на свете", "Живая легенда", "Мне это нравится! Я действительно верю, что она жертвует собой, чтобы быть светом ради бодипозитива, зная, какую негативную реакцию она получит", - пишут ей восторженные фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1960999-samaya-seksualnaya-foto-140-kilogrammovoy-lizzo-poluchili-more-komplimentov-ot-fanatov-18/