"Мне не нравились мои зубы": Настя Ивлеева рассказала о детских комплексах

Настя Ивлеева с мамой. Фото: instagram.com/nastyaivleeva

Российская телеведущая, актриса и видеоблогер Настя Ивлеева поделилась старым добрым снимком. Она отметила, что, как и многие другие, имела в детстве комплексы, передает NUR.KZ.

На милой фотографии малышка Настя запечатлена с молодой мамой. Теледива объяснила, по какой причине комплексовала в детстве.

"Мама и я, явно что-то замышляющая. На самом деле, я так улыбалась, потому как мне не нравились мои зубы... и прятать их таким образом казалось отличной затеей. Эх, детство. А у вас остались детские комплексы, которые вы пронесли во взрослую жизнь?" - написала она на своей страничке в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики отметили, что Настя очень похожа на свою красавицу-маму.

"Копия мамочки! Так здорово! Милашка!", "У моей мамы была такая кофта, мне посчастливилось в ней еще пощеголять", "Глазки лисички", "Какие теплое фото, беззаботное время", "Задумала на "Орел и решка" попасть", "Мама - красавица", "Мама у вас такая же молодая сейчас", "План по завоеванию мира", "Боже, какая же ты классная, восхищаюсь тобой", "Опасность с детства была", - отметили ее фанаты.

Напомним, рэпер Элджей признался в любви Насте Ивлеевой в день ее рождения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1960835-mne-ne-nravilis-moi-zuby-nastya-ivleeva-rasskazala-o-detskih-kompleksah/