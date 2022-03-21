"Совсем не изменилась": бывшая "Мисс Вселенная" Федорова поделилась фото 20-летней давности

Оксана Федорова. Фото: instagram.com/fedorovaoksana

Бывшая "Мисс Вселенная" Оксана Федорова вспомнила, как 20 лет назад завоевала этот титул.

В своем Instagram она поделилась фотографией с конкурса красоты. В 2002 году Федорова завоевала титул королевы красоты.

На кадре Федорова предстала в белоснежном платье с открытыми плечами, роскошной диадемой и наградной лентой конкурса красоты. Как известно, позже модель отказалась от титула.

Многие подписчики отметили, что за 20 лет Федорова почти не изменилась. Сейчас экс-"Мисс Вселенная" 44 года.

"Совсем не изменилась!", "Оксана, вы потрясающая", "Вас всегда вспоминают с большой любовью", "Оксана, мы вас помним еще студенткой школы МВД в городе Пскове", "Для меня вы всегда были олицетворением красоты, добра и света!" - написали фанаты модели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1960830-sovsem-ne-izmenilas-byvshaya-miss-vselennaya-fedorova-podelilas-foto-20-letney-davnosti/