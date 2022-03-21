"Как-то неловко": белье Ким Кардашьян с отверстием между ног раскритиковали в Сети

Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/skims

Американская модель и телезвезда Ким Кардашьян представила новую коллекцию собственного бренда нижнего белья Skims. У некоторых пользователей новинка вызвала недоумение.

Снимки новой одежды от Ким появились в официальном Instagram бренда. Новинку решила прорекламировать сама Кардашьян. Она представила потенциальным покупателям утягивающий комбинезон из полупрозрачной ткани черного цвета. Костюм оформлен вырезами в районе промежности и ягодиц.

Многие раскритиковали дизайн комбинезона.

"Как-то неловко", "Чувствую Ким будет объектом шуток в ближайшее время", "А как люди должны ходить в туалет через это отверстие?", "Хммм а для чего это отверстие?", "Не думаю, что хотела бы появиться в таком наряде на публике", - прокомментировали новинку в Сети.

Некоторым костюм все же понравился.

"Обязательно закажу такой" ,"Очень сексуально", "Отличная задумка", "Мы сейчас обрушим сайт для заказа", - писали они.

Стоит отметить, что Ким часто принимает участие в рекламе собственной продукции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1960820-kak-to-nelovko-bele-kim-kardashyan-s-otverstiem-mezhdu-nog-raskritikovali-v-seti/