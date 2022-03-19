"Большой рот для маленького лица": похудевшую на 35 кг актрису раскритиковали в Сети

Ребел Уилсон. Фото: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images

Похудевшая на 35 килограмм Ребел Уилсон в красном облегающем платье выступила на премии BAFTA. Тем не менее, многим пользователям Сети пришлось не по душе преображение актрисы.

Австралийская актриса Ребел Уилсон была широко известна публике, в том числе из-за своей пышной фигуры, которой, казалось бы, никогда не стеснялась. Сейчас девушка сбросила 35 килограмм лишнего веса, но многим показалось неудачным такое преображение.

На церемонии вручения премии BAFTA актриса появилась в узком и длинном красном платье со стразами, подчеркивающем новую фигуру знаменитости. Фотографии и видео выступления Ребел Уилсон на премии опубликовало издание Daily Mail.

Под фотографиями оказалось много негативных и даже грубых комментариев о том, что новая внешность делает актрису более заурядной, и слишком похожей на многих других.

"Теперь она выглядит как и все остальные", "Почему Ребел не отменили из-за потери веса?", "Столько худеть, чтобы носить такие ужасные платья", "Теперь ее рот слишком большой для маленького лица", "Странные пропорции", "Честно, она была лучше, когда была полненькой", "Ребел, ты превратилась в обычную заурядную актрису", "Отвратительный наряд, ради чего столько усилий?", – написали в комментариях пользователи.

Тем не менее, в Instagram звезды поклонники не только поддержали актрису, но и завалили ее комплиментами.

"Ты была великолепна и выглядела потрясающе", "Ты выглядишь шикарно", "Выглядишь роскошно, так вдохновляюще", "Не узнать! Надеюсь, твой путь оказался таким, как ты ожидала. Не могу дождаться, когда снова увижу тебя в кино. Ты молодец", – приободрили Ребел Уилсон ее фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1960785-bolshoy-rot-dlya-malenkogo-litsa-pohudevshuyu-na-35-kg-aktrisu-raskritikovali-v-seti/