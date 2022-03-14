"Бедненькая, устала-то как": улетевшую из России Бузову захейтили в соцсети из-за фото

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова отправилась на отдых в ОАЭ, откуда опубликовала фото в ярком купальнике. Однако поклонники не оценили снимок, заявив, что телеведущая выбрала для этого неподходящее время и место, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Бузова пояснила, что отправилась провести досуг в эмирате Рас-эль-Хайма.

"Мне это сейчас просто необходимо - просто вдохнуть морской воздух и постараться хоть ненадолго выключить мозг", - написала она.

Однако вместо комплиментов фигуре Ольга получила множество гневных сообщений от пользователей соцсети.

"Кому война, кому мать родная. Каждый поступает по возможности и совести", "Еще одна якобы на отдых срочно", "Огромный позитив для всех! Вся страна сахар ищет", "А мне кто-нибудь скажет, от каких проблем постоянно наши звезды отдыхают и приходят в себя?", "Ути, бедненькая, устала-то как", "Ха, ей необходимо. Ну, все ясно, когда есть деньги, при любом расскладе все возможно", - высказались хейтеры.

Некоторые также отметили, что делать подобные фото в той стране, куда отправилась Бузова, неуместно.

Но часть поклонников все же поддержала звезду, пожелав ей хорошего отдыха и написав слова восхищения.

"Красивый купальник, красивая фигура", "Оля, так нравится ваша талия, просто шик", "Олечка, хорошего отдыха!" - прокомментировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1960482-bednenkaya-ustala-to-kak-uletevshuyu-iz-rossii-buzovu-zaheytili-v-sotsseti-iz-za-foto/