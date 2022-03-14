"Это жесть": Ирина Шейк напугала поклонников своей новой внешностью на подиуме

Ирина Шейк. Фото: instagram.com/irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в показе коллекции британского бренда Burberry в Лондоне. На подиуме манекенщица появилась в новом образе, который напугал ее поклонников, передает NUR.KZ.

Шейк неожиданно для фанатов пропустила Неделю моды в Париже и Милане, и некоторые решили, что это связано с санкциями, ведь она является русской моделью. Однако модель все же появилась на показе в Лондоне, представив британский бренд.

"Большая честь и удача быть частью этого, спасибо всем, кто сделал это возможным", - написала манекенщица в своем Instagram.

Впрочем, вид Ирины не обрадовал ее поклонников, так как выглядела Шейк очень необычно - у нее были обесцвечены брови, что кардинально изменило внешность модели. К тому же, часть пользователей соцсети пришла к выводу, что девушка кажется просто изможденной.

"Ну, нет, это жесть", "Без бровей разве красиво?", "Ириш, верни брови", "Кошмар", "Страшно без бровей", "Ирка, что-то ты тут на себя непохожа совсем", "Зомби", "На видео свет ужасен, мешки тени под глазами, думаю: вроде Ирина, а вроде и не может так быть", - высказались поклонники.

Впрочем, часть из них заявила, что Шейк прекрасна в любом образе.

"Клевая Ириша!", "Ты удивительна", "Красавица", - поддержали они модель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1960476-eto-zhest-irina-sheyk-napugala-poklonnikov-svoey-novoy-vneshnostyu-na-podiume-foto-video/