"Ух, что за стиль!": Индира Елемес предстала перед фанатами в новом креативном образе

Индира Елемес. Фото: instagram.com/indiraelemes

Казахстанская певица Индира Елемес покорила фанатов, продемонстрировав новый образ. Подписчики пожелали ей успеха в творчестве. Они также отметили, что ждут с нетерпением выхода ее нового клипа с турецким певцом, который был снят недавно в Стамбуле, передает NUR.KZ.

"Новый образ готов. С кем ждете новый дуэт? Этот год станет годом дуэтов", - отметила Индира на своей страничке в Instagram.

На фото певица в оригинальном платье неонового зеленого цвета. Креативная обувь в тон дополнила образ знаменитости.

Подписчики, высоко оценив образ звезды казахстанкой эстрады, выразили свои пожелания насчет новых дуэтов.

"Супер! Красотка", "Дуэт с зарубежным певцом", "Снова с Даном Баланом давайте, классный артист, голос хороший", "С Энрике", "Может, вновь с Мустафой Сандалом споете?", "С кем бы ни было, это будет хит", "Ух, что за стиль!", "Как всегда красотка", "Дуэт обещает быть интересным", "Побольше вам новых дуэтов", "Удачи вам", - написали восторженные поклонники.

Накануне Елемес опубликовала рабочие кадры со съемок клипа.

"Скоро. Как думаете, на каком языке будет песня?" - заинтриговала артистка.

Отметим, что недавно артистка спела в дуэте и сняла клип с известным турецким артистом в Стамбуле. Фанаты предположили, что это кадры того самого клипа, выхода которого они очень ждут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1960306-uh-chto-za-stil-indira-elemes-predstala-pered-fanatami-v-novom-kreativnom-obraze/