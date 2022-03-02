Индира Елемес спела дуэтом и сняла клип с известным турецким певцом в Стамбуле

Индира Елемес и Мустафа Джеджели. Фото: instagram.com/mustafaceceli

Казахстанская певица Индира Елемес сообщила о завершении съемок нового клипа в Стамбуле. Артистка спела дуэтом с известным турецким исполнителем Мустафой Джеджели, передает NUR.KZ.

О новом творческом тандеме Индира Елемес сообщила своим фанатам в Instagram.

"Сняли новый клип в Стамбуле с прекрасным турецким певцом Мустафой Джеджели. Скоро премьера", - написала она.

Подобное сообщение и фото с Индирой появилось также на страничке артиста.

"Привет, Казахстан. Скоро ждите от нас сюрприз", - заявил он.

Подписчики Индиры и Мустафы отметили, что ждут премьеры клипа с волнением и нетерпением.

Отметим, что ранее Индира уже пела дуэтом с одним из популярных турецких исполнителей Мустафой Сандалом. Их совместное творчество высоко оценили благодарные слушатели.

Сегодня же Индира сообщила о выходе другого своего клипа на песню "Жазғым келеді", поблагодарив всю творческую команду.

Фанаты отметили, что певица очень трудолюбива и талантлива.

"И ты прекрасна, и песня в твоем исполнении", "Путь будет много у вас творческих новинок", "Удачи в творчестве", "Думаю, это будет хит", "Какой у вас прекрасный голос", "Мне так понравились слова этой песни, тронули за душу", "Вы не только певица, но и актриса хорошая, вживаетесь в образы", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1958899-indira-elemes-spela-duetom-i-snyala-klip-s-izvestnym-turetskim-pevtsom-v-stambule/