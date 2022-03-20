"У всех бабушек был такой диван": Меган Фокс сравнила принт своего наряда с диванной обивкой

Меган Фокс: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic/Getty Images

Американская актриса и модель Меган Фокс выложила фотографии в пестром наряде, который сравнила с "бабушкиным диваном".

Снимками знаменитость поделилась на своей странице в Instagram и добавила шуточную подпись "У всех бабушек был такой диван... Перелистни".

В карусель, после своего фото, актриса добавила изображение настоящего дивана, "наглядно" демонстрируя свое сравнение.

На фотографии Меган Фокс предстала в довольно откровенном наряде, который состоит из полупрозрачного топа поверх черного бра, а также брюк и болеро с пестрым аляповатым принтом. Именно его модель сравнила с диванной обивкой.

В комментариях фанаты звезды смеются над необычным сравнением и восхищаются смелостью Меган. Некоторые комментаторы оказались особенно остроумными.

"Обожаю весь этот образ бабушкиного дивана", "Это ремикс", "Она такая сумасшедшая, я люблю ее! Так необычно", "Похоже на тебя", "Даже так она прекрасна", "Ты такая красивая", "Ха-ха, боже мой, я не ожидал, что на твоих фотографиях пронесется такая ностальгия", "Ты можешь носить мешок для мусора и все равно выглядеть сексуально", "Надеюсь, этот наряд не пахнет бабушкиным диваном!", – прокомментировали фотографии подписчики.

Американская актриса и фотомодель Меган Фокс наиболее известна по ролям Микаэлы Бейнс в фильмах "Трансформеры" и "Трансформеры: Месть падших", а также по роли Эйприл О’Нил в "Черепашках-ниндзя" и "Черепашках-ниндзя 2".

В 2008 году она стала самой сексуальной женщиной по версии журнала FHM.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1960256-u-vseh-babushek-byl-takoy-divan-megan-foks-sravnila-print-svoego-naryada-s-divannoy-obivkoy/