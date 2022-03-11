Юлю Савичеву в новом образе запечатлел московский фэшн-фотограф из Казахстана

Юля Савичева. Фото: instagram.com/yuliasavicheva

Российская певица Юлия Савичева представила новый образ на суд подписчиков в соцсети. Поклонники высоко оценили преображение любимой артистки и работу одного из самых известных модных фотографов в московском шоу-бизнесе, передает NUR.KZ.

"Как вам такой образ с моей новой фотосессии?" - спросила Юля своих подписчиков, опубликовав новую фотографию в Instagram.

На снимке Юля в ярком лимонном пальто и мини-юбке в клеточку, лук удачно дополняет коралловый топ и развевающиеся волосы артистки. По мнению фанатов, образ получился солнечным и весенним.

Запечатлел Юлю известный московский фэшн-фотограф Дамир Жукенов родом из Петропавловска. Дамир работал со Светланой Лободой, Валерием Меладзе, Максимом Матвеевым, Валерией, Дианой Арбениной, Алсу и другими звездами. Он также сотрудничает с известными модными журналами.

"Великолепный образ, классный дизайн. Королева красоты", "Красивый весенний образ", "Красавица Юленька", "Ты прекрасна, Юленька", "Юля, образ обалденно красивый", "Как солнышко светишься", "Фотосессия просто огонь", "Солнечно, вкусно и сочно", "Образ просто шик", "Не люблю желтый, но Юлечке он идет. Ослепительно потрясно", - оставили свои комментарии поклонники.

Но нашлись и те, кого не слишком впечатлил новый образ Савичевой.

"Юля, это ж не твои", "Красиво, но мне кажется, что не хватает соска. Не надо было его стирать", "Юбка и пальто очень красиво смотрятся, а блузка какая-то странная", - заключили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1960172-yulyu-savichevu-v-novom-obraze-zapechatlel-moskovskiy-feshn-fotograf-iz-kazahstana/