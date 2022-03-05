"Так помолодел!": Марата Омарова в новом имидже не узнали фанаты

Марат Омаров. Фото: instagram.com/marat_omarov_kz

Казахстанский композитор и певец Марат Омаров удивил своих фанатов кардинальным преображением. Артиста не узнали его поклонники, отметив, что их кумир помолодел, передает NUR.KZ

Марат Омаров разместил новое видео в Instagram, отметив локацию - Голливуд, Калифорния. Он посвятил своим друзьям песню, которую исполнил под гитару.

"Скучаю по тем дням, когда был рядом с друзьями", - отметил он под видео.

Подписчики оставили многочисленные отзывы, а также не поскупились на "лайки". Они поблагодарили за песню и очень удивились тому, как изменился певец. Многие отметили, что новый стиль к лицу Марату Омарову.

"Без усов", "Супер", "Ого, я вас не узнал! Ага, будьте здоровы", "Какое замечательное исполнение!", "Узнала вас только по голосу", "Ничего себе! Вы что, усы сбрили?! Но вам очень идет", "Так помолодел!", - отметили фанаты.

Однако нашлись и те, кому подобное преображение не понравилось.

"Волосы надо бы подстричь, вы ведь не так молоды уже", - гласит комментарий.

Мы писали ранее, что на знаменитую песню Марата Омарова о матери сделали кавер. Кроме того, автор нашумевшей песни "Коронавирус, кет" написал еще одну антикоронавирусную песню. Как признался Омаров, эти творения были созданы для подъема духа казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1959519-tak-pomolodel-marata-omarova-v-novom-imidzhe-ne-uznali-fanaty/