"Так должна выглядеть настоящая модель": Хайди Клум в откровенном наряде восхитила фанатов

Хайди Клум. Фото: Emma McIntyre/Staff/Getty Images

Новые фото известной модели и телеведущей Хайди Клум в откровенном наряде от Dolce & Gabbana восхитили фанатов.

В своем Instagram манекенщица поделилась снимками со съемок шоу Germany's Next Top Model.

На съемочной площадке 48-летняя Клум появилась в откровенном наряде люксового бренда Dolce & Gabbana, состоящем из облегающего боди и удлиненного пиджака. Одежда звезды украшена блестящими камнями и пайетками.

Читатели Daily Mail пришли в восторг от образа Хайди Клум.

"Вот так должна выглядеть настоящая модель!", "Улыбчивая красотка", "Как всегда, прекрасна", - указали они под материалом о съемках шоу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1959056-tak-dolzhna-vyglyadet-nastoyaschaya-model-haydi-klum-v-otkrovennom-naryade-voshitila-fanatov/