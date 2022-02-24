"Ой, какой красавчик!": уроженец Казахстана 57-летний Кай Метов показал, каким был в юности

Кай Метов. Фото: instagram.com/kay_metov

Заслуженный артист России, автор-исполнитель и композитор Кай Метов показал, каким был во время службы в армии. Фанаты отметили, что Метов является ярким примером харизматичного и волевого мужчины, передает NUR.KZ.

Кай Метов поздравил своих подписчиков в Instagram с прошедшим Днем защитника Отечества, который отмечается в России ежегодно 23 февраля.

"Дорогие друзья! Поздравляю всех с Днем защитника Отечества! Желаю всем мирного неба над головой! Пусть жизнь будет счастливой безбедной и радостной! А мы с вами будем здоровыми и целеустремленными! С праздником!" - написал он (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Архивное фото Метова впечатлило его подписчиков. Они оставили многочисленные отзывы.

"Мой кумир", "Талантливый, скромный, интеллигентный человек. Обожаю вас и ваше творчество, особенно голос", "Вы как раз-таки являетесь одним из ярких примеров настоящего мужчины - целеустремленного, волевого, харизматичного, принципиального и надежного", "Ой, какой красавчик!", "Спасибо за песни", - написали они.

Кайрат Ерденович родился в 1964 году в Караганде. Семья вскоре переехала в Алматы, где Кайрат, имея абсолютный музыкальный слух, поступил в республиканскую музыкальную школу по классу скрипки.

Он продолжил учебу в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории. Получил высшее юридическое образование и окончил ГИТИС, является академиком Международной академии культуры и искусства, был участником, а затем музыкальным руководителем ВИА "Молодость".

С 1991 года Метов начал карьеру автора-исполнителя, через два года вышел его дебютный альбом Position № 2, который стал его визитной карточкой. Зрителям полюбились его песни "Роза чайная", "Вспомни меня", "Тебя со мною рядом нет" и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1957715-oy-kakoy-krasavchik-urozhenets-kazahstana-57-letniy-kay-metov-pokazal-kakim-byl-v-yunosti/