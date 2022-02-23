"Какие стройные ноги!": Камшат Жолдыбаева в коротких шортах у моря заворожила фанатов

Камшат Жолдыбаева. Фото: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

Казахстанская певица Камшат Жолдыбаева порадовала своих фанатов, опубликовав видеокадры с отдыха у моря. Они посоветовали 34-летней артистке не обращать внимания на хейтеров и наслаждаться жизнью, передает NUR.KZ.

Фанаты Камшат Жолдыбаевой были очень рады тому, что певица наконец обновила свою ленту в Instagram, ведь последнее ее фото было опубликовано почти два месяца назад.

Камшат вновь отдыхает у моря. Накануне она пожелала подписчикам доброго утра и разместила черно-белые кадры с лежащим на берегу моря черным псом. Артистка подходит к нему и гладит по голове.

"Наша любимая", "Прекрасный образ, так впечатляет", "Хорошего отдыха", "Казахская Дженифер Лопес", - отреагировали подписчики.

Позже экс-солистка "КешYOU" поделилась другим видео, на котором она при лучах заката радостно подпрыгивает, омываемая ласковыми волнами моря.

"Закат", - добавила она хештег к кадрам.

Подписчики не поскупились на комментарии. Многие оставили свои добрые советы девушке.

"Какие ровные, стройные ноги, белая зависть. Самая наша яркая звезда", "Красавица, плохие комменты пишут, значит завидуют, наслаждайтесь жизнью каждый день, путешествуйте пока есть возможность, пока молоды!", "Так надо отдыхать!", "Как классно, у этой девушки совсем нет проблем, путешествует постоянно", "Ноги - огонь!" - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1957530-kakie-stroynye-nogi-kamshat-zholdybaeva-v-korotkih-shortah-u-morya-zavorozhila-fanatov/