"Рота, подъем!": Самбурская полностью обнажилась в честь мужского праздника

Настасья Самбурская. Фото: instagram.com/samburskaya

34-летняя российская актриса театра и кино, певица Настасья Самбурская, известная по сериалу "Универ", устроила сюрприз в День защитника Отечества, который отмечается в России 23 февраля. В честь праздника она опубликовала горячее фото, передает NUR.KZ.

Настасья Самбурская решила поздравить мужчин с 23 февраля, полностью обнажившись на камеру. Ей пришлось опубликовать в Instagram фото в стиле ню повторно, поскольку первая попытка не увенчалась успехом.

"Для всех с цензурой, а для настоящих защитников без! А то предыдущий пост с поздравлением Инстаграм снес за домогательства к взрослым", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Настасья Самбурская. Фото: instagram.com/samburskaya

Виновники торжества высоко оценили подарок 34-летней актрисы.

"Не успел оригинал посмотреть", "Ля, какая!", "Молодец, уважаю, спасибо. Красавица", "Рота, подъем!", "Такое фото красивое было", "Да успели мы все разглядеть", "Сексуальная", "Цензура только пробуждает интерес", "А я скрин сделал", "Просто вау, шикарная", - отметили мужчины.

Оставили свои комментарии и представительницы прекрасного пола.

"В чем, простите, разврат? Вполне себе эротика. Красивая и очень ухоженная женщина", "А мне очень понравилось предыдущее", "Очень красиво", - признались они.

Ранее Настасья уже позировала топлес и показала свою пышную грудь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1957512-rota-podem-samburskaya-polnostyu-obnazhilas-v-chest-muzhskogo-prazdnika/