"Женщина мечты": белорусская модель Даша Март впечатлила Сеть пышным бюстом

Даша Март. Фото: instagram.com/dashamart

Белорусская модель и популярная инстадива Даша Март взбудоражила Сеть, запечатлевшись в эффектном мини-платье с глубоким декольте. Фанаты осыпали ее комплиментами, назвав совершенством, передает NUR.KZ.

"Тотальный черный", - подписала свои новые фото Даша в Instagram, добавив смайл "черное сердечко".

Ультракороткое модное платье подчеркнуло длинные ноги модели. А глубокий вырез на груди взволновал ее поклонников, демонстрируя пышную грудь длинноволосой инстадивы. Образ дополнили массивные серьги и черные босоножки.

Подписчики, а их у Даши 2,5 миллиона, не поскупились на "лайки" и многочисленные комментарии. Они восхитились ею.

"Вау, потрясающе", "Красоточка", "Идеально, особенно второе фото", "Сексуальная и красивая", "Потрясающая Даша", "Очень женственна в этом мини-платье", "Я ваш преданный поклонник", "Женщина мечты", "Шикарная, горячая, сексуальная, как всегда на всех твоих фотографиях", "А можно только грудь крупным планом?", "Совершенная", - оставили свои отзывы восторженные поклонники.

Даша Март часто радует своих подписчиков эффектными фотосессиями и пляжными снимками. Девушка демонстрирует подтянутую фигуру и отличную растяжку. Она упорно занимается в тренажерном зале и оттачивает форму.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1957429-zhenschina-mechty-belorusskaya-model-dasha-mart-vpechatlila-set-pyshnym-byustom/