"Как 16-летняя школьница": фанаты осудили Мадонну из-за сильной ретуши снимков

Мадонна. Фото: instagram.com/madonna

Недоумение среди поклонников изменениями в своей внешности вызвала известная поп-дива Мадонна.

Певица выложила в своем Instagram серию новых снимков. Большое внимание фанатов привлек фотошоп на лице артистки.

63-летняя знаменитость позирует в модном наряде, состоящем из прозрачного белого топа, дутого жилета и черных лосин с принтом. На одном из снимков Мадонна запечатлена с видеокамерой, сигаретой и бокалом.

"Пытаюсь снять кино....Это очень трудно", - написала певица под фото.

Подписчики раскритиковали звезду за излишнюю ретушь фотографий.

"С таким мощным фотошопом ты выглядишь как 16-летняя школьница!", "Зачем ты строишь из себя Кардашьян", "На этом снимке я вижу только Ким", "Ты и так икона, не нужно так сильно обрабатывать фото", - обратились фанаты к Мадонне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1957307-kak-16-letnyaya-shkolnitsa-fanaty-osudili-madonnu-iz-za-silnoy-retushi-snimkov/