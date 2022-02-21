"Есть чертовщинка": 36-летняя Катерина Шпица в прозрачном корсете взволновала соцсети

Катерина Шпица. Фото: instagram.com/katerinashpitsa

36-летняя российская актриса Катерина Шпица продемонстрировала сексуальный образ и восхитила фанатов. Они не поскупились на комплименты своей любимице, передает NUR.KZ.

Катерина поделилась новым черно-белым фото в Instagram. Здесь у нее свыше 900 тысяч подписчиков. На снимке актриса в прозрачном черном корсете. Ее шею украшает массивное затейливое колье. Зачесанные назад волосы придают чувственному образу строгость и элегантность.

"А ну и что, что завтра понедельник!" - прокомментировала она фото.

Фанаты оставили свои восторженные отзывы и "лайки". Они отметили, что их любимица очень привлекательна и сексуальна.

"Хорошее начало недели", "Уф! Знойный персик в образе!", "Прекрасная, милая, добрая, простая, чистая как слеза", "Фотка просто огонь-огнище", "Но почему не муж фоткал?", "Самая прекрасная девчонка!", "Как всегда очаровательная", "Вы прекрасны в любом образе", "Просто ракета", "Есть чертовщинка", "Обожаю вас", - написали они.

Катерина Шпица - талантливая актриса театра и кино, телеведущая и певица. Наиболее известные фильмы с ее участием - это "Метро", "Чужое лицо", "Огни притона" и другие.

В феврале прошлого года Катерина вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал фотограф и фитнес-тренер Руслан Панов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1957056-est-chertovschinka-36-letnyaya-katerina-shpitsa-v-prozrachnom-korsete-vzvolnovala-sotsseti/