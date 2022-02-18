"Плавать в толстовке неудобно": опубликовавшая пляжные фото Фариза Ескермес обратилась к "уятменам"

Фариза Ескермес. Фото: instagram.com/fariza.yeskermes

Казахстанская актриса Фариза Ескермес в настоящее время отдыхает в Таиланде. Она опубликовала серию пляжных фото и обратилась к моралистам, предвосхищая их поучительные комментарии, передает NUR.KZ.

Фариза щедро делится фотографиями с отдыха в Instagram, отмечая, что наслаждается атмосферой и красотой природы.

"Видно, что давно не была на море. Не могу насытиться морской водой, что весь контент получился на пляже. Особенно святым, добро пожаловать. Можете оставить самые бесполезные комменты. Просто знайте, плавать в толстовке неудобно", - написала она в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики, а их у Фаризы больше 250 тысяч в этой соцсети, оставили свои многочисленные отзывы. Многим понравился ее остроумный комментарий к снимкам.

"Как ты можешь плавать в купальнике?!", "Как вам не стыдно, быть такой красивой, вам штраф!", "Эталон красоты и женственности", "Ты прекрасна", "Красивая, нежная", - написали они.

Однако нашлись и критикующие.

"Груди нет у вас", "Когда замуж выйдешь, если всегда где-то путешествуешь?", "Есть такое понятие, как стыд", "Откуда деньги, постоянно на отдыхе" - отметили они.

Напомним, Фариза Ескермес рассказала, как едва не стала жертвой таксиста-насильника.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1956837-plavat-v-tolstovke-neudobno-opublikovavshaya-plyazhnye-foto-fariza-eskermes-obratilas-k-uyatmenam/