"Красавец-мужчина": 40-летний Дастан Оразбеков запечатлелся в стильном образе на крыше здания

Дастан Оразбеков. Фото: instagram.com/dastanello

Казахстанский певец и актер Дастан Оразбеков, недавно отметивший 40-летний юбилей, восхитил поклонников спортивной формой. Он поделился кадрами фотосессии и получил в свой адрес много комплиментов, передает NUR.KZ.

Дастан Оразбеков провел фотосессию на крыше одного из зданий Нур-Султана для обложки нового альбома. На кадрах видно, как певец стоит на заснеженной площадке. Свысока открывается отличный обзор на столицу.

На Дастане стильный серый костюм с галстуком и кепка в тон. Артист вновь впечатлил своих фанатов отличной формой. В числе тех, кто щедро одарил его комплиментами, есть и представили других стран.

"Образ вам очень идет. Одним словом, красавчик-мужчина", "Вечно нестареющий Дастанелло", "Дастан, бро, огонь", "Круто, в стиле "Острых козырьков", "Эх, Дастан, вам точно 40?", "Красавчик из Жанатаса", "Не упади, пожалуйста, в опасном месте ходишь", "Томас Харди", "Туф, это огонь просто", - написали они.

К своему 40-летнему юбилею, который артист отметил в начале февраля, Оразбеков выпустил новый музыкальный альбом "Жаңа тыныс".

"Для меня каждая моя новая песня и альбом - это свежий глоток воздуха, новый виток жизни. Надеюсь, что этот альбом затронет ваши сердца", - написал он, отметив, что набор музыкальных композиций будет интересен для всех возрастов.

Поклонники не могут поверить, что Дастану уже 40, обладатель великолепной фигуры является любящим мужем и заботливым отцом двоих сыновей.

Поддерживать подтянутую форму мужчине помогает спорт. Артист часто делится видеокадрами своей тренировки. Фанаты отметили, что Дастан подает хороший пример для молодежи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1956802-krasavets-muzhchina-40-letniy-dastan-orazbekov-zapechatlelsya-v-stilnom-obraze-na-kryshe-zdaniya/