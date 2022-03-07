30-летняя звезда "Папиных дочек" выложила снимки в черных глянцевых сапогах и корсете

Дарья Мельникова. Фото: instagram/melnikovadsh

Российская актриса Дарья Мельникова часто публикует кадры с фотосессий или из повседневной жизни в социальных сетях. Недавно девушка удивила своих поклонников необычной фотосессией в богемном стиле.

На снимках Дарья предстала в необычном для себя образе. Кадры актриса выложила на своей странице в Instagram.

Девушка надела черную толстовку на голое тело, а поверх нее – яркий корсет с цветочным принтом. Также, чтобы подчеркнуть стройные ножки, Мельникова выбрала для фотосессии черные лакированные сапоги с квадратными носками.

Подписчики актрисы завалили звезду восторженными комментариями. Они называют девушку богиней и хвалят ее яркие эмоциональные снимки.

"Обожаю ваши фото! Яркие, эмоциональные и позитивные", "Отличная фотосессия! Давайте еще!", "Красивая", "Вообще великолепно!", "Есть еще люди с изюминкой", "Шикарная", "Неземная красота, инопланетянка", – пишут люди в комментариях под постом.

Также поклонники отметили последнее фото из серии, где актриса повторила знаменитый кадр из фильма Стэнли Кубрика "Сияние", который снят по одноименному роману Стивена Кинга.

"Вау последнее как из фильма", "Последнее "Сияние" лучше оригинала", "Такой Николсон мне больше симпатичен", "Джек Торранс уже не тот", – смеются фанаты.

Также, актриса довольно часто делится снимками вместе со своими сыновьями. В 2013 году Мельникова вышла замуж за своего коллегу, актера театра и кино Артура Смольянинова. У пары родилось двое сыновей – Артур и Марк.

В июне 2021 года актриса объявила о разводе.

Больше всего Дарья Мельникова запомнилась зрителям ролью средней дочери, Жени Васнецовой, в сериале "Папины дочки". Сериал выходил с 2007 по 2013 год и обрел множество поклонников.

Также в фильмографии актрисы такие картины, как "Золушка 4×4. Всё начинается с желаний", "Стальная бабочка", "SOS, Дед Мороз, или Всё сбудется!", "С пяти до семи", "Соври мне правду" и многие другие.

Кроме того, Мельникова играет в театре и озвучивает мультфильмы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1956800-30-letnyaya-zvezda-papinyh-dochek-vylozhila-snimki-v-chernyh-glyantsevyh-sapogah-i-korsete/