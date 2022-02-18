54-летняя Николь Кидман в топе и мини-юбке украсила обложку модного журнала

Николь Кидман. Кадр из видео: instagram.com/VanityFair

Известная австралийская и американская актриса Николь Кидман появилась на обложке журнала Vanity Fair. 54-летняя кинодива продемонстрировала подтянутую фигуру в ультракоротком топе и юбке, передает NUR.KZ.

Кидман украсила одну из восьми главных страниц 28-го ежегодного "Голливудского выпуска" американского журнала Vanity Fair, которые появились в Instagram издания. Оскароносную актрису запечатлели фотографы Маурицио Каттелан и Пьерпаоло Феррари.

Кидман показала, что выглядит превосходно в свои 54 года. Короткий серый топ и мини-юбка в тон подчеркнули ее плоский живот. Образ дополнили чулки и модные остроносые туфли. На фото Николь запечатлена у ворот цветущего сада.

В беседе с редакторами журнала Кидман отметила, что, несмотря на большой опыт в кино и оскароносные роли, к каждому новому проекту она относится, будто только что окончила театральный класс.

"Вся моя жизнь состоит из смирения, поскольку ты либо остаешься смиренным, либо стремишься к этому", - призналась актриса.

Поклонники актрисы выразили ей свое восхищение, щедро одарив комплиментами.

"Одна из великих актрис", "Я обожаю Николь Кидман", "Это удивительно, просто нет слов", "Шикарная прическа", "Выглядит потрясающе", - отметили они.

Но некоторые раскритиковали образ.

"Она опытная актриса, номинированная на "Оскар". Почему одета как школьница? Не круто", "Николь Кидман - очень талантливая и красивая женщина, но, к сожалению, это не ее наряд", - заметили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1956720-54-letnyaya-nikol-kidman-v-tope-i-mini-yubke-ukrasila-oblozhku-modnogo-zhurnala/