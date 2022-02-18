"Наша казахская красавица": Алия Телебарисова представила свой неожиданный новый образ (фото)

Алия Телебарисова. Фото: instagram.com/aliya_anuarbek

Казахстанская актриса Алия Телебарисова неожиданно для всех предстала перед подписчиками в светловолосом виде - знаменитость решила сменить имидж шатенки, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Алия выложила несколько фотографий в обновленном образе.

"Выбирайте 1,2,3? А если серьезно? Мне непривычно пока с этим цветом волос, прям-прям непривычно, хожу и думаю, может, снова темнее стать? Что думаете? Но они покрашены у меня безаммиачной краской, которая совершенно не портит волосы, чтобы достичь этого цвета, потребовался год. Год! Это основной аргумент для меня, чтобы не пустить все коту под хвост", - призналась актриса.

Некоторые отметили, что прежний цвет волос подходил звезде больше.

"Алиюша, с темными волосами было лучше, а так как будто это не ты дорогая, я тебя уважаю и люблю", "Прежний образ", "Мне кажется, черный цвет ваш", - высказались они.

Другие же заявили, что выбор Телебарисовой оказался очень удачным и украсил ее.

"Какая красивая", "А мне нравится, Алия, тебе супер, идет такой цвет!", "Оставьте этот цвет, вам отлично идет", "Алия, очень красивый цвет, не меняйте", "Наша казахская красавица", "Вам очень идет этот цвет волос. А какие ресницы у вас длинные. Мечта каждой девушки", - оставили фанаты под фото свои комплименты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1956706-nasha-kazahskaya-krasavitsa-aliya-telebarisova-predstavila-svoy-neozhidannyy-novyy-obraz-foto/