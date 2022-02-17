"Не сижу на диетах": Нюша продемонстрировала фигуру в купальнике после родов

Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

Певица Нюша в настоящее время отдыхает на Мальдивах с семьей. Артистка рассказала, как пришла в форму после родов, и опубликовала пляжные фото, чем вызвала восторг фанатов, передает NUR.KZ.

В середине декабря прошлого года певица Нюша родила второго ребенка. В семье четы появился долгожданный наследник. Молодая мама не стала медлить и занялась свой фигурой.

"Прошло два месяца после родов. Так выглядит моя фигура сейчас. Да, выбран удачный ракурс и есть над чем работать Но я довольна скоростью восстановления!

Я склонна к полноте, если не забочусь о своем теле, поэтому особенно приятно, что для восстановления формы я не "стрессую", не сижу на диетах, не голодаю и выбираю осознанную нагрузку в свое удовольствие. Мой подход - не насиловать организм.

Делаю легкую гимнастику, которую можно уже с 3-5-го дня после родов. И придерживаюсь нескольких правил, которые использую для поддержания формы уже 15 лет", - поделилась она секретом красоты со своими подписчицами в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики оставили свои многочисленные отзывы, оценив кадры, снятые на Мальдивах.

"Какая красивая женщина", "Купальник просто пушка", "Прекрасно выглядишь", "Какую гимнастику после родов делаете?", "Нюша, мы тебя любим, ты лучшая", "Стала только красивее", "Фигура топ", - отметили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1956547-ne-sizhu-na-dietah-nyusha-prodemonstrirovala-figuru-v-kupalnike-posle-rodov/