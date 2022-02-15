"Девушки, берите пример": прыгающая в нижнем белье Алтынай Жолдыбаева раззадорила Казнет
Певица Алтынай Жолдыбаева вновь дала повод для обсуждения себя - артистка попрыгала на кровати в нижнем белье и на каблуках, чем тут же вызвала переполох в соцсетях. А поклонники звезды отметили, что у нее идеальная фигура, передает NUR.KZ.
В Instagram Алтынай появилось видео, на кадрах которого она весело и беззаботно прыгает на кровати отеля. И все бы ничего, да вот только одета девушка в нижнее белье и косуху, а на ее ногах красуются сабо с пушком и высоким каблуком.
"Happy Valentine’s Day", - написала Жолдыбаева, счастливо смеющаяся на кадрах.
Пользователи соцсети живо отреагировали на сексуальное видео.
"Идеальная фигура. Девушки, берите пример, чем нести всякую чушь и жрать все подряд", "Я в вас влюблен, Алтуша", "Прелесть просто", - восхитились мужчины.
Однако другие отнеслись к выходке певицы более строго.
"Вы, наверное, никогда не выйдете замуж", - заявила одна из подписчиц.
Однако Алтынай такие комментарии давно не задевают. Она опубликовала серию фотографий в откровенных нарядах из Дубая, куда улетела на отдых.
"Вот это, я понимаю, результат тренировок", "Татуировки не идут казахской девушке", "Иди покушай, а то тебя так жалко, худая такая", "Красивая такая", "Прекрасная", - высказались в ее адрес как фанаты, так и хейтеры.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1956084-devushki-berite-primer-prygayuschaya-v-nizhnem-bele-altynay-zholdybaeva-razzadorila-kaznet/