"Девушки, берите пример": прыгающая в нижнем белье Алтынай Жолдыбаева раззадорила Казнет

Алтынай Жолдыбаева. Фото: instagram.com/altynaizholdybayeva

Певица Алтынай Жолдыбаева вновь дала повод для обсуждения себя - артистка попрыгала на кровати в нижнем белье и на каблуках, чем тут же вызвала переполох в соцсетях. А поклонники звезды отметили, что у нее идеальная фигура, передает NUR.KZ.

В Instagram Алтынай появилось видео, на кадрах которого она весело и беззаботно прыгает на кровати отеля. И все бы ничего, да вот только одета девушка в нижнее белье и косуху, а на ее ногах красуются сабо с пушком и высоким каблуком.

"Happy Valentine’s Day", - написала Жолдыбаева, счастливо смеющаяся на кадрах.

Пользователи соцсети живо отреагировали на сексуальное видео.

"Идеальная фигура. Девушки, берите пример, чем нести всякую чушь и жрать все подряд", "Я в вас влюблен, Алтуша", "Прелесть просто", - восхитились мужчины.

Однако другие отнеслись к выходке певицы более строго.

"Вы, наверное, никогда не выйдете замуж", - заявила одна из подписчиц.

Однако Алтынай такие комментарии давно не задевают. Она опубликовала серию фотографий в откровенных нарядах из Дубая, куда улетела на отдых.

"Вот это, я понимаю, результат тренировок", "Татуировки не идут казахской девушке", "Иди покушай, а то тебя так жалко, худая такая", "Красивая такая", "Прекрасная", - высказались в ее адрес как фанаты, так и хейтеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1956084-devushki-berite-primer-prygayuschaya-v-nizhnem-bele-altynay-zholdybaeva-razzadorila-kaznet/