"Настоящая Барби": 25-летняя София Сталлоне взволновала Сеть глубоким декольте
25-летняя дочь Сталлоне восхитила Сеть, появившись в атласном черном платье. Подписчики щедро одарили молодую модель комплиментами, отметив ее точеную фигуру, передает NUR.KZ.
"Великолепная ночь", - написала она в Instagram.
На фото София в черном вечернем платье, которое удачно подчеркнуло ее великолепную фигуру и пленительный бюст. Дополнили наряд замысловатые серьги и безупречный нюдовый макияж. Надо отметить, что идеально красивы и длинные светлые волосы девушки.
Фотографии Софии вызвали восторг фанатов. Они отметили, что модель отлично выглядит.
"Выглядишь потрясающе", "О, святые! Ты сводишь с ума", "Нравится мне твоя прическа и макияж", "Моя любовь, София, ты принцесса", "Потрясающая", "Великолепная", "Красивое платье", "Я влюбился в тебя", "Отличные фотографии", "Сексуальная", "Великолепная леди", "Настоящая Барби", - оставили они свои восхищенные отзывы.
Дочь Сталлоне популярна в Сети, у нее полтора миллиона подписчиков в Instagram. София часто публикует снимки со звездным отцом и сестрами - Систин и Скарлет. Сильвестр очень любит своих красавиц-дочерей, а они радуют его своими достижениями.
Напомним, София Сталлоне в коротком платье взволновала подписчиков. Мы также писали, что Систин Сталлоне показала подтянутое тело в бикини.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1956056-nastoyaschaya-barbi-25-letnyaya-sofiya-stallone-vzvolnovala-set-glubokim-dekolte/