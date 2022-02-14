"Настоящая Барби": 25-летняя София Сталлоне взволновала Сеть глубоким декольте

София Сталлоне. Фото: instagram.com/sophiastallone

25-летняя дочь Сталлоне восхитила Сеть, появившись в атласном черном платье. Подписчики щедро одарили молодую модель комплиментами, отметив ее точеную фигуру, передает NUR.KZ.

"Великолепная ночь", - написала она в Instagram.

На фото София в черном вечернем платье, которое удачно подчеркнуло ее великолепную фигуру и пленительный бюст. Дополнили наряд замысловатые серьги и безупречный нюдовый макияж. Надо отметить, что идеально красивы и длинные светлые волосы девушки.

Фотографии Софии вызвали восторг фанатов. Они отметили, что модель отлично выглядит.

"Выглядишь потрясающе", "О, святые! Ты сводишь с ума", "Нравится мне твоя прическа и макияж", "Моя любовь, София, ты принцесса", "Потрясающая", "Великолепная", "Красивое платье", "Я влюбился в тебя", "Отличные фотографии", "Сексуальная", "Великолепная леди", "Настоящая Барби", - оставили они свои восхищенные отзывы.

Дочь Сталлоне популярна в Сети, у нее полтора миллиона подписчиков в Instagram. София часто публикует снимки со звездным отцом и сестрами - Систин и Скарлет. Сильвестр очень любит своих красавиц-дочерей, а они радуют его своими достижениями.

Напомним, София Сталлоне в коротком платье взволновала подписчиков. Мы также писали, что Систин Сталлоне показала подтянутое тело в бикини.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1956056-nastoyaschaya-barbi-25-letnyaya-sofiya-stallone-vzvolnovala-set-glubokim-dekolte/