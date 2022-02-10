"Котик, прекрати немедленно": похудевшей Карине Зверевой посоветовали набрать вес

Карина Зверева. Фото: instagram.com/karinazvereva

44-летняя российская актриса и певица Карина Зверева продемонстрировала постройневшую фигуру после болезни. Однако не всем фанатам понравилась ее худоба, они посчитали, что экс-участнице передачи "Аншлаг" срочно нужно вернуться в прежнюю форму, передает NUR.KZ.

Карина показала свежее фото в Instagram и рассказала, что потеряла килограммы после болезни. Коварный вирус подкрался и к ней.

"Все ,что нам дается - не случайно. Хотела схуднуть: на тебе вирусняк, лови. Теперь Кариша почти худыша. Как вам?" - написала она.

Подписчики пожелали ей скорейшего выздоровления и отметили, что ей к лицу такое преображение.

"А была не худыша?", "Ого, реально очень похудела", "Главное - остаться здоровой", "Просто супер! Выздоравливай скорее!", "Ну вы красотка как всегда", "Фитоняшка", "Ты, конечно, и была тоненькая, а сейчас еще стройнее", "Дюймовочка", "Тебе очень идет", "Нормуль, самое то", "Тростинка", - отметили они.

Однако некоторые посчитали, что Карине нужно срочно вернуться к прежней форме, поскольку, на их взгляд, ей не идет худоба.

"Карише надо набрать массу", "Набери вес, как был", "Котик, прекрати немедленно", "Жесть! Не надо никуда худеть", "Худенькая совсем! Ай-яй-яй", "Не очень тебе быть худощавенькой", "Девушкам с пышными формами редко идет худоба", - заключили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1955504-kotik-prekrati-nemedlenno-pohudevshey-karine-zverevoy-posovetovali-nabrat-ves/