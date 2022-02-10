"Жизнерадостный скелетик": Полина Гагарина в бикини напугала соцсети своей худобой

Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987

Российская певица Полина Гагарина отправилась к морю, чтобы отдохнуть от своих вокальных трудов. Ее фото в бикини вызвали самые противоречивые комментарии: некоторые заявили, что Полина - самая красивая певица в мире, а кто-то назвал ее "жизнерадостным скелетиком", передает NUR.KZ.

Улетая к морю, Гагарина заявила, что планирует отдохнуть от социальных сетей.

"Уехала. Ненадолго. Но целебно и необходимо. Спам-фотографиями "мучать" не буду, потому как очень хочется "детокса" от соцсетей, да и телефона в общем. Так что не теряйте! Всем чудесных выходных", - написала она в своем Instagram.

Тем не менее, на ее странице начали появляться снимки в бикини, под которыми фанаты принялись оставлять восторженные комментарии.

"Шикарная фигура", "Самая красивая и лучшая певица в мире!", "Что может быть прекраснее естественной красоты, очень мило", "Красивая женщина и море - две стихии, дополняющие друг друга самым органичным образом", "Как вам идет загар", "Природа продумала лучший образ", "Какой потрясающий вид и фигура. Вот он - результат многолетнего труда, потрясающе!" - пишут ей под фотографиями поклонники.

Однако некоторые сочли, что Полина страдает чрезмерной худобой и отсутствием форм.

"Жизнерадостный скелетик", "Очень худая", "Тело как у подростка", "Вам бы чуть-чуть набрать вес, если это возможно!", "Очень жаль, но похоже, пора лечить. Прекрасная певица, красивая женщина, но меры в диетах не знает", - заявили пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1955489-zhizneradostnyy-skeletik-polina-gagarina-v-bikini-napugala-sotsseti-svoey-hudoboy/