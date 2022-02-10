"Во мне заиграла новая энергия": Анна Семенович рассказала, как чувствует себя после пластики

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Российская певица, экс-солистка группы "Блестящие" Анна Семенович отметила, что довольна результатом пластической операции, которую недавно перенесла. Более того, окрыленная свершившимся она готова к новым открытиям и достижениям, передает NUR.KZ.

Недавно Анна Семенович призналась в пластической операции. Артистке сделали липосакцию зоны подбородка и рук. Анна решила объяснить, почему при большой любви к себе не отказалась от пластики.

"Сейчас очень много обсуждений по поводу моей операции. Кто-то меня поддерживает, а кто-то говорит: "Ты же за бодипозитив и за любовь к себе".

Поясню, я как любила себя, так и люблю, и моя липосакция как раз тому подтверждение. Я никогда не стремилась к худобе, мне всегда нравились люди в теле. Это мой вкус и я его никому не навязываю!

Любовь к себе - это принятие себя любой, не осуждение себя, любовь к себе - это прежде всего действие к лучшей версии себя. И в каждый этап жизни наши вкусы и желания меняются, и иногда мы хотим перемен", - призналась она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Певица отметила, что после того, как усовершенствовала тело, почувствовала прилив энергии. Анна добавила, что в этом году ее фанатов ожидает много приятных сюрпризов.

"Я давно хотела сделать эту операцию, убрать подбородок и руки, но боялась. Но только действия ведут к результатам, никто не убедит меня в обратном, сделай что-то новое и жизнь заиграет новыми красками. И я сделала, любимые, результат прекрасен.

Во мне заиграла новая энергия и новые желания, а значит впереди много интересного и нового. Не бойтесь меняться и всегда идите за своей мечтой, это очень приятно", - заверила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1955464-vo-mne-zaigrala-novaya-energiya-anna-semenovich-rasskazala-kak-chuvstvuet-sebya-posle-plastiki/