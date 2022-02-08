"Решила усовершенствовать фигуру": Анна Семенович призналась в пластической операции

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Анна Семенович призналась в том, что ей сделали пластическую операцию. Певица перенесла липосакцию зоны подбородка и рук, передает NUR.KZ.

О вмешательстве пластических хирургов Анна поведала в своем Instagram.

"Дорогие мои, вы все знаете, что я очень открытый и честный человек. И здесь, на своей страничке, я всегда рассказываю о себе всю правду! Делюсь с вами своим опытом и секретами красоты, надеюсь, что кому-то из вас это будет полезным", - написала артистка.

Звезда отметила, что на грядущую весну у нее большие планы.

"Я готовлю для вас совершенно бомбический музыкальный подарок и хочу представить его для вас в восхитительной форме. Рассказываю и показываю все честно и открыто о первом шаге, который я сделала, как есть из первых уст.

Я решила немного усовершенствовать свою фигуру. Вы знаете, что я очень довольна своими формами и люблю свое тело, но есть места, которые мне захотелось немного поправить. Я сделала липосакцию зоны подбородка и рук", - призналась Семенович.

Как подчеркнула знаменитость, это проблемные для многих места, и одними занятиями спортом привести их в идеальную форму довольно сложно и долго.

"Но благодаря операции, которую я сделала в клинике, желаемый результат я увижу очень скоро", - похвасталась Анна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1955029-reshila-usovershenstvovat-figuru-anna-semenovich-priznalas-v-plasticheskoy-operatsii/