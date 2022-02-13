Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux

34-летняя певица Настя Каменских показала, как выглядит по утрам без укладки и макияжа.

Настя выложила сторис в своем Instagram, в котором предстала перед поклонниками без макияжа и фотошопа. Утреннее селфи оценили фанаты.

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux

Певица часто выкладывает на своей страничке фотографии и видео без косметики на лице. Под подобными постами фолловеры всегда оставляют восхищенные комментарии, отмечая естественную красоту Каменских.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1955303-nastya-kamenskih-pokazala-kak-vyglyadit-po-utram/