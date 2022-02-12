В халате, без укладки и макияжа: 55-летняя Кроуфорд восхитила поклонников

Синди Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford

55-летняя Синди Кроуфорд восхитила поклонников снимком в халате и без макияжа.

Фотографию супермодель выложила в своем Instagram. Судя по описанию, Кроуфорд сделала снимок во время завтрака.

"Обожаю завтраки в отеле", - подписала она снимок.

На фото Синди предстала фото в халате сиреневого оттенка без макияжа и с полотенцем на голове, продемонстрировав всем свою естественную красоту.

Подписчики пришли в восторг от внешнего вида модели и осыпали ее комплиментами.

"Выглядишь невероятно", "Тебе идет сиреневый", "Бесконечная красота", "Ты просто светишься от счастья", "Воскресная Синди выглядит потрясающе", - писали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1954905-v-halate-bez-ukladki-i-makiyazha-55-letnyaya-krouford-voshitila-poklonnikov/