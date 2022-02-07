"Ого, какой пресс!": 47-летняя Яна Рудковская похвасталась фигурой в бикини

Яна Рудковская. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Продюсер, бизнесвумен и телеведущая Яна Рудковская в настоящее время отдыхает на Мальдивах. Теледива демонстрирует фигуру в бикини и восхищает поклонников, однако некоторые считают, что здесь не обошлось без участия пластических хирургов, передает NUR.KZ.

Яна Рудковская продолжает радовать свою аудиторию в Instagram серией пляжных снимков.

"Ну что, меняем слитный купальник на раздельный? Горячо или нет?" - спросила она, опубликовав новое видео.

Кадры не оставили равнодушными ее подписчиков. Многие восхитились фигурой 47-летней бизнесвумен.

"Пресс идеален в таком возрасте", "Фигурка идеальная!", "Отлично выглядите, Яна", "Вау, просто нет слов", "Яна, в чем секрет такого плоского идеального живота?", "Пресс накаченный, попа супер, фигура шикарная!", "Выглядите потрясающе!", "Ого, какой пресс!", "Дай Бог, всем так выглядеть", - написали восхищенные фанаты теледивы.

Но среди комментаторов было много критиков, которые озвучили свои замечания и оставили колкие отзывы.

"Лучше слитный купальник", "Отвратительная липосакция", "Взрослая женщина, а делать нечего", "Все равно видно, что пожилая", "Живот рыхлый, как после липосакции", "Лучше в одежде", "Попу надо качать! Висит!", "Попы нет, фигуры нет, какая разница какой купальник", "Что за грация? Как у педальной лошади", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1954864-ogo-kakoy-press-47-letnyaya-yana-rudkovskaya-pohvastalas-figuroy-v-bikini/