Дженнифер Лопес показала стройную фигуру в платье с эффектными вырезами на боках

Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Известная певица и актриса Дженнифер Лопес приняла участие в фотосессии для The New York Times, приуроченной к выходу нового фильма. 52-летняя знаменитость предстала в разных образах.

Джей Ло опубликовала в своем Instagram некоторые фотографии, которые удалось снять во время этого проекта.

На снимках Дженнифер Лопес позирует в огромном пуховике - "сахарной вате"- поверх розовой юбки с микротопом, примеряет полупрозрачный белый наряд, а также предстает в "голом" платье с эффектными вырезами на боках.

Певица продемонстрировала свою стройную фигуру. Платье подчеркнуло восхитительную форму голливудской звезды.

Фанаты оставили тысячи комментариев с комплиментами под фотографиями Джей Ло.

"Блистательно, как всегда", "Отличная фотосессия, ты такая красотка!", "Парни, не плачьте", "Она выглядит все лучше и лучше", "Сногсшибательно", - писали поклонники актрисы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1954617-dzhennifer-lopes-pokazala-stroynuyu-figuru-v-plate-s-effektnymi-vyrezami-na-bokah/