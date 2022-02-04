"Что за тропиканка!": 43-летняя Ани Лорак в бикини восхитила фанатов и разозлила хейтеров

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak

Украинская певица Каролина Куек, более известная как Ани Лорак, восхитила своих фанатов, появившись в бикини на отдыхе в Дубае. Они отметили, что у 43-летней артистки отличная фигура, но не промолчали и хейтеры, передает NUR.KZ.

Недавно певица презентовала трек под названием "Материк", который исполнила в дуэте с Артемом Качером. Творческие тандем оказался очень удачным. А после Ани порадовала фанатов своими фотографиями с пляжа в Дубае.

"Впереди столько интересного… "Материк" уже покоряет все чарты, а завтра мы с Артемом Качером впервые презентуем наш дуэт на радио. Следите за анонсами в сторис и до встречи в прямом эфире", - написала она, опубликовав новые пляжные фото в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Фотосессия у пальм вызвала восторг ее фанатов. Они осыпали свою любимицу комплиментами, отметив, что 43-летняя артистка в великолепной форме.

"Боже, что за тропиканка!", "Богиня", "Какой роскошный купальник, вы бесподобны", "Вау, вау, полегче с такой красотой", "Фото супер, прекрасная новость", "Цвет бикини просто шик", - написали они.

Однако нашлись и хейтеры, которые оставили язвительные комментарии.

"Смешные трусы", "Какая худая. Она болеет?", "На Волочкову похожа", "Ну вы и вытянули ноги, все не так, видела вас, обыкновенная", "Достала уже, прикройся наконец!" - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1954562-chto-za-tropikanka-43-letnyaya-ani-lorak-v-bikini-voshitila-fanatov-i-razozlila-heyterov/