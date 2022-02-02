"Смените фотографа": Наталью Подольскую раскритиковали за снимки в купальнике

Наталья Подольская. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Наталья Подольская и Владимир Пресняков с детьми отдыхают на Мальдивах. Певица похвасталась фигурой в купальнике, однако не всем понравились фотографии, вызвавшие восторг верных фанатов, передает NUR.KZ.

Подольская пожаловалась на то, что ее супруг не хочет снимать ее на отдыхе. Хотя фотографии получаются здесь отлично без фильтров, считает она.

"Вымолила сделать пару-тройку фото", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Однако позже певица опубликовала ряд снимков.

"А потом мы сдали детей в детский клуб и отправились в бар-бассейн для взрослых (обожаю, когда в отеле есть такое место), и мой драгоценный фотограф сделал много фоточек с пристрастием. Ну молодец же?" - похвасталась она.

Фото Натальи в купальнике высоко оценили ее фанаты.

"Отлично! Купальник очень славный", "И фотограф молодец, и модель - красавица", "О, Наташа, какой классный купальник!" - отметили они.

Оставили свои отзывы и критики.

"Передайте фотографу, что снимать надо не снизу, а сверху, в крайнем случае, камеру держать прямо", "Купальник ужасный", "Это красиво?", "Купальник ноги укорачивает", "Наташа, красивая фигура у вас, но вы как наденете на себя что-то непонятное!", "Ноги уже не те, сплошной варикоз! Годы берут свое", "Смените фотографа, он безрукий, ракурс неудачный, а позишн смешной!" - решили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1954172-smenite-fotografa-natalyu-podolskuyu-raskritikovali-za-snimki-v-kupalnike/