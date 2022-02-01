"Счастливый фотограф": звезда "Уральских пельменей" Юля Михалкова впечатлила пышным бюстом

Юля Михалкова. Фото: instagram.com/mihalkova

38-летняя актриса и телеведущая Юля Михалкова очаровала своих фанатов, показав пышную грудь. Фанаты остались в восторге, а некоторые напомнили, что ей пора замуж, передает NUR.KZ.

Экс-участница шоу "Уральские пельмени" долгое время не была активна в Instagram. Но эффектно вернулась.

"Посмотрите очень внимательно и помогите выбрать: на каком фото больше счастья?" - написала Юля (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

На фото Юля в серебристом топе-корсете, эффектно подчеркнувшем ее объемную грудь и тонкую талию. Снимок Юля опубликовала в двух вариантах - цветном и черно-белом виде.

Поклонники остались в восторге от нового фото Юли.

"Счастья больше у тех, кто видит это фото", "Вот это буфера!", "Счастливый фотограф! Но он за кадром", "На цветном фото грудь визуально больше", "Вау, классная такая!", "Красавица", "Юлия, вы как всегда прекрасны", "Крутая фотка", "Левое счастье выглядит больше", "Сексуально красивая", "Надо больше счастья для народа", "Какая грудь! О, небеса!", "Всегда огонь-баба", - отметили они.

Не все оценили снимок актрисы. Нашлись и те, кому фотография не понравились. А некоторые посоветовали выйти замуж, чтобы почувствовать истинное счастье.

"Я вот не заметил счастья", "Холод и одиночество, грустно, но эротично, конечно", "А пусть она выпадет уже!", "Стареешь, мать", "Иссяк запал", "Тема си**к раскрыта", "Счастье в семье. Выходи замуж и почувствуешь счастье!" - отметили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1953952-schastlivyy-fotograf-zvezda-uralskih-pelmeney-yulya-mihalkova-vpechatlila-pyshnym-byustom/