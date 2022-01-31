"Жарко, красотка?": Дана Борисова устроила фотосессию в купальнике на снегу

Дана Борисова. Фото: instagram.com/danaborisova_official

Телеведущая Дана Борисова удивила своих подписчиков, устроив фотосессию в купальнике во дворе своего дома. Теледиву не испугала минусовая температура, передает NUR.KZ.

В начале декабря Дана рассказала, что сделала пластику. Телеведущей подкорректировали живот, бока и бедра. Дана похвасталась результатами, запечатлевшись в купальнике в мороз.

"А может, если ходить по улице так, весна все же наступит поскорее? Знаю, что фото в купальнике всегда, лично в моей ленте, становятся самыми активно обсуждаемыми. В общем, чего для вас не сделаешь, мои подписчики. Хоть при минусовой температуре на прогулку и в прорубь", - написала Дана и попросила оценить фигуру после пластики (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Поклонники щедро одарили ее комплиментами, отметив, что у нее отличная фигура.

"Как всегда восхитительна и мила", "Шикарная!", "Какая ты хорошенькая!", "Отличная форма", "Красавица для своего возраста", "Что творится! Лед сейчас будет таять от жары", "Жарко, красотка?" - написали они.

Но не всем понравилась такая смелая фотосессия.

"А где результат пластики?", "Зачем? Ну сохраните интрижку для мужчин, чего вы все оголяетесь?", "Тетя, ты под какими веществами торчишь?", "Каждый сходит с ума по-своему!", "Жаль соседей", "А дальше шпагат?", "Сними купальник, будь как Бритни!", "И пописать под елочкой. Челлендж уже запущен Волочковой", "Бедная Дана. Найди себе занятие", - отметили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1953763-zharko-krasotka-dana-borisova-ustroila-fotosessiyu-v-kupalnike-na-snegu/