"Ну что за красота!": Айгерим Калаубаева в воздушном платье очаровала поклонников

Айгерим Калаубаева. Фото: instagram.com/aikerim_kalaubaeva_official

Казахстанская певица Айгерим Калаубаева продемонстрировала новый образ, который не оставил равнодушными ее фанатов. В воздушном платье фиалкового цвета артистка завоевала их сердца, передает NUR.KZ.

Айгерим Калаубаева - артистка, которая может похвастаться своей фигурой и отличным вкусом. Это всегда отмечают почитатели ее таланта.

Айгерим поделилась новыми кадрами в Instagram. На видео она демонстрирует нежный наряд и прическу. Воздушное платье подчеркивает утонченность его хозяйки, а легкие локоны дополняют милый образ.

Подписчики были очарованы красотой 36-летней артистки и осыпали ее лестными отзывами.

"Вау, шикарно", "Как всегда сногсшибательно", "Красавица, любимая народом певица", "И сама королева, и наряд королевский", "Донести красоту внутреннего мира артиста - это тоже большое искусство", "Красиво ты вошла в мою грешную жизнь", "Ну что за красота!", "Божественно", "Как бы не сглазить, вы очень притягательны", "Красива и душой и внешне", "Шикарная и неповторимая", - написали они.

Ранее Айгерим Калаубаева впечатлила подписчиков, опубликовав эффектные фотографии, на которых запечатлена верхом на коне.

Мы писали также, что артистка в образе Русалочки покорила своих фанатов. Они отметили, что Айгерим прекрасна, как и воплощенная ею сказочная героиня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1953523-nu-chto-za-krasota-aygerim-kalaubaeva-v-vozdushnom-plate-ocharovala-poklonnikov/