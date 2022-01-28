"Просто великолепна": Дипика Падуконе впечатлила фанатов эффектным образом

Дипика Падуконе. Фото: instagram.com/deepikapadukone

36-летняя звезда Болливуда Дипика Падуконе покорила фанатов новой фотосессией. Актриса надела пиджак c черно-белым принтом и показала длинные ноги в ботфортах, передает NUR.KZ.

Стильный наряд модели высоко оценили ее подписчики. Надо отметить, что аудитория Дипики в Instagram довольна внушительная - у нее 64 млн подписчиков. И каждый ее пост набирает множество "лайков" и отзывов.

Для нового образа актриса выбрала платье-пиджак с черно-белым принтом, черные ботфорты на шпильке, демонстрирующие ее длинные стройные ноги. Волосы актрисы собраны в тугую косу. Легкий макияж завершил эффектный образ.

Впечатленные фанаты не поскупились на комплименты.

"Грешно так красиво выглядеть", "Удивительная", "Какая красавица", "Самая горячая девушка в мире", "Люблю твой взгляд", "Великолепная леди", "Моя любимая зебра", "Слов недостаточно, чтобы описать, как потрясающе вы выглядите", "Королева", "Что за красота!", "Просто великолепна", "Я умираю, этот образ выше всех похвал", - написали они.

Дипика Падуконе - одна из самых популярных актрис Болливуда, сыгравшая во многих кассовых фильмах. За историей любви Дипики и актера Ранвира Сингха следили фанаты со всего мира. Пара поженилась в 2018 году в Италии.

В последнее время муссировались слухи об их расставании, однако влюбленные счастливы вместе и часто публикуют совместные фотографии в Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1953462-prosto-velikolepna-dipika-padukone-vpechatlila-fanatov-effektnym-obrazom/