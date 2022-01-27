"Девочка-огонек": 49-летняя Дарья Повереннова похвасталась стройными ногами

Дарья Повереннова. Фото: instagram.com/dpoverennova

Российская актриса Дарья Повереннова показала стройные ноги и восхитила фанатов. Фото в мини-платье она опубликовала после некрасивых выпадов хейтеров в ее адрес, передает NUR.KZ.

Увидев одну из последних фотографий Дарьи, хейтеры назвали ноги актрисы "старыми". Это сподвигло Повереннову разместить новые снимки назло критикующим. На фото Дарья в ярком мини-платье и черных босоножках на шпильке.

"Выкладывая несколько дней назад фотографию из спортзала, совсем не преследовала желание показать свои ноги. Но после подобного комментария оно появилось! Неудержимое!

Так что показываю и с радостью, заметьте! Чего и всем желаю!" - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Поклонники восхитились стройностью ног актрисы. Их возмутила бестактность комментаторов, написавших ей обидные слова.

"У тебя давно должен быть диплом "Восхитительные ноги России", "В каком месте старые?", "Ножки молодой антилопы", "Очень красивые ноги, никого не слушайте!", "Красивая женщина! Ножки супер!", "Ноги идеальные, это большой труд", "Прекрасные ноги! Почаще демонстрируйте на зависть остальным!", "Ах, эти ноги", "Девочка-огонек!", "Шикарные ноги и хозяйка прелесть", - одарили ее комплиментами фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1953246-devochka-ogonek-49-letnyaya-darya-poverennova-pohvastalas-stroynymi-nogami/