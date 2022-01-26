"Что за статуэточка!": Дильназ Ахмадиева в платье с глубоким разрезом покорила фанатов

Дильназ Ахмадиева. Фото: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

41-летняя казахстанская певица и актриса Дильназ Ахмадиева впечатлила своих подписчиков в соцсети, появившись в вечернем платье с глубоким разрезом. Фанаты осыпали ее комплиментами, отметив, что молодая мама в прекрасной форме, передает NUR.KZ.

Дильназ Ахмадиева опубликовала новое фото на своей страничке в Instagram, добавив хештеги "без фильтров" и "бессонница".

На снимке певица в эффектном серебристом платье, которое выгодно подчеркнуло ее фигуру. Дильназ - обладательница стройных ног, поэтому ей не страшны смелые разрезы на платье. Вечерний лук актрисы дополнили остроносые туфли на шпильке.

Подписчики прокомментировали снимок, осыпав комплиментами любимую артистку.

"Прекрасна", "Какая шикарная", "Божечки мои, что за статуэточка!", "Богиня", "В вас так все идеально", "Кто создал тебя такую", "Наша гордость", "Ничего себе", "Глаз радует. Вам надо сниматься в фильмах 20-30 годов. Образ подходит. Мата Хари", "Роскошная", "Красота и грация", "Всегда потрясающая и изящная, грациозная", "Сочетание красоты, ума, интеллигентности, доброты и таланта", - оставили свои восторженные отзывы фанаты и звездные коллеги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1952998-chto-za-statuetochka-dilnaz-ahmadieva-v-plate-s-glubokim-razrezom-pokorila-fanatov/