"Красивая и счастливая": сменившая имидж Любовь Аксенова ответила хейтерам

Любовь Аксенова. Фото: instagram.com/im_lyubovaksenova

Звезда сериала "Мажор" Любовь Аксенова в декабре кардинально сменила имидж, постригшись под мальчика. В адрес актрисы стали отпускать обидные комментарии. Аксенова решила дать ответ хейтерам, передает NUR.KZ.

В конце прошлого года актриса, сыгравшая в сериалах "Мажор", "Бывшие", "Почка", сменила имидж и из миловидной шатенки превратилась в платиновую блондинку с короткой стрижкой. Многим понравилось такое преображение, но нашлись и критикующие. Им Аксенова адресовала свой ответ.

"С этой стрижкой стала похожа на парня"; "Всегда с одним лицом"; "Очередная бездарность"; "Вроде актриса, а говорит отвратительно"; "Снимается везде"; "Это вообще кто?". Это я - Любовь. Красивая, счастливая, да еще и часто зрю в корень", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики прокомментировали пост актрисы.

"Люба, не грусти", "Ты моя красота", "Ну какая ты красивая, Любушка", "Обожаю", "Лучшая моя! Самая талантливая! И самая красивая!", "Люба, почему не стрижешься, как люди просят?", "Вы такая прекрасная! Ну просто обожаем вас всей семьей! Талантливейшая актриса!", "Нашла на кого внимание обращать, мне тоже каждый день гадости пишут", "Прекрасная с любой прической", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1952839-krasivaya-i-schastlivaya-smenivshaya-imidzh-lyubov-aksenova-otvetila-heyteram/