Откровенные фото Кендалл Дженнер в бикини на морозе высмеяли в Сети

Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kendalljenner

Американская супермодель Кендалл Дженнер опубликовала на своей странице в Instagram откровенные снимки в бикини и унтах, сделанные на морозе. Некоторые пользователи стали шутить по поводу увиденного.

В кадре 26-летняя модель позирует с распущенными волосами в черном бикини и меховых унтах до колен. Свой образ девушка дополнила солнцезащитными очками.

При этом запечатлели ее на улице посреди снега, принимающую ледяные ванны. В комментариях пользователи принялись шутить по поводу образа манекенщицы.

"Бабушка говорила: главное, чтобы ноги были в тепле", "Тебе не холодно?", "Это я, когда мне нужно сходить за продуктами, и я надеваю первые попавшиеся вещи", "Зачем?", "Я нахожу это забавным", "Сфотографировалась и побежала за шубой", - отмечают поклонники.

Напомним, год назад сообщалось, что Кендалл Дженнер заинтересовалась казахстанцем Димашем Адилетом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1952438-otkrovennye-foto-kendall-dzhenner-v-bikini-na-moroze-vysmeyali-v-seti/