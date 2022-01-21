Жазира Байрбекова показала редкое архивное фото с сестрой

Жазира Байрбекова. Фото: instagram.com/zhazira_bairbekova

Казахстанская певица Жазира Байрбекова порадовала подписчиков, опубликовав в Сети старое фото из личного альбома. На детском фото у Жазиры нет длинных кос, передает NUR.KZ.

На черно-белом фото Жазира и ее сестра - певица Ляззат Байрбекова - еще совсем малышки. Жазира запечатлена с короткой стрижкой, в расписном камзоле с домброй в руках. А ее сестра - в нарядном платьице с бантом на голове. Видно, что девочки готовились к какому-то праздничному мероприятию.

"Сестра сидит, я стою", - написала она в сторис Instagram.

Жазира и Ляззат Байрбековы: instagram.com/zhazira_bairbekova

Подписчики Жазиры сразу же отметили, что маленькая Дара так же мила, как и ее мама. Не сомневаются они и в том, что в будущем она проявит свой талант.

Однако они уверены, что прелестная девочка больше похожа на папу. Накануне Жазира опубликовала на своей страничке теплый снимок Дары с отцом, что очень растрогало ее фанатов.

"Как же вы жили без Дары", "Папина копия", "Будет счастливой, раз на папу похожа", "Счастья вашей семье!" - написали они.

Ранее в Сеть попала архивная фотография юной Жазиры с мужем Жанболатом Ербатыровым. Подписчики отметили, что супруги так же молоды, как и много лет назад, несмотря на то, что у них уже есть взрослый сын и маленькая дочь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1952349-zhazira-bayrbekova-pokazala-redkoe-arhivnoe-foto-s-sestroy/