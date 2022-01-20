"Знойная женщина, мечта поэта": 76-летняя мать Королевой удивила эксцентричным нарядом

Наташа Королева и Людмила Порывай. Фото: instagram.com/koroleva__star

Российская певица Наташа Королева опубликовала видео с участием своей мамы. Людмила Порывай вновь зарядила публику позитивом, ну а некоторые принялись стыдить 76-летнюю телеведущую за неприемлемое, на их взгляд, поведение в столь почтенном возрасте.

Наташа поделилась кадрами, на которых запечатлена ее мама в момент съемок новой фотосессии. Мама Люда выбрала необычный образ - она позировала на камеру в футболке и леггинсах, на плечи женщина накинула ярко-алую шубку. Образ дополнила корона на голове.

"Давненько в моей ленте не появлялась мама Люда! А вы, я уверена, по ней соскучились! Мама ведет свою страничку, кому интересно подписывайтесь, а все, кто наблюдает за нашей семьей на волнах соцсетей, я надеюсь, понимают, что наша семейка не совсем обычная.

Все члены нашей семейной группировки немного не вписываются в стандартные каноны, так что уважаемые подписчики или мы совпадаем с вами вибрациями и наслаждаемся, или лучше отпишитесь, чтобы не делать себе нервы! Всем любви и позитива!" - написала Наташа Королева в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики разделились на два полярных лагеря. Если одним поведение 76-летней Людмилы Порывай очень нравится и они видят в этом сплошной позитив, то другие считают, что в преклонном возрасте нужно быть скромнее. Эксцентричный наряд знаменитости их снова удивил.

"Смешно и грустно", "Все это некрасиво. К чему такие глупые кривляния?", "Это Наташа через 30 лет", "Мы всегда на одной волне! А мама огонь!", "Знойная женщина, мечта поэта", "Это что-то с чем-то", "Замечательная семья!", "Приятно смотреть ее ролики!", "Зато живет, каждый день позитив, душа-то молодая, здоровье позволяет, вот и радуется жизни", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1952190-znoynaya-zhenschina-mechta-poeta-76-letnyaya-mat-korolevoy-udivila-ekstsentrichnym-naryadom/